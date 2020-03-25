2020-03-25T22:28:09+03:00
Общество

Тотальный диктант в ДНР 2020: Стала известна новая дата проведения акции

Тотальный диктант в ДНР 2020 пройдет этой осень – 17 октября
Екатерина Сорока
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Коронавирус COVID-19 коснулся и Тотального диктанта 2020. Изначально акцию планировали провести 4 апреля. Но из-за угрозы распространения вируса организаторы диктанта решили отменить тестирование. Сегодня стало известно, что Тотальному диктанту 2020 все же быть! Акцию перенесли на осень. Об этом сообщили на официальном сайте акции.

Тотальный диктант пройдет 17 октября 2020 года. Впервые за 17 лет акция состоится осенью, — говорится в сообщении.

В переносе даты проведения тестирования есть свои плюсы. У людей будет больше времени, чтобы к нему подготовиться. Главное в ключевой момент не пропустить дату регистрации.

Записаться на Тотальный диктант в ДНР 2020 можно на официальном сайте акции в разделе «Донецк». Регистрация станет доступна 8 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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