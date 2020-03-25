Тотальный диктант в ДНР 2020: Стала известна новая дата проведения акции
Коронавирус COVID-19 коснулся и Тотального диктанта 2020. Изначально акцию планировали провести 4 апреля. Но из-за угрозы распространения вируса организаторы диктанта решили отменить тестирование. Сегодня стало известно, что Тотальному диктанту 2020 все же быть! Акцию перенесли на осень. Об этом сообщили на официальном сайте акции.
— Тотальный диктант пройдет 17 октября 2020 года. Впервые за 17 лет акция состоится осенью, — говорится в сообщении.
В переносе даты проведения тестирования есть свои плюсы. У людей будет больше времени, чтобы к нему подготовиться. Главное в ключевой момент не пропустить дату регистрации.
Записаться на Тотальный диктант в ДНР 2020 можно на официальном сайте акции в разделе «Донецк». Регистрация станет доступна 8 октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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