Тотальный диктант в ДНР 2020: Стала известна новая дата проведения акции

25 Март 2020 2020-03-25T22:28:09+03:00

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Коронавирус COVID-19 коснулся и Тотального диктанта 2020. Изначально акцию планировали провести 4 апреля. Но из-за угрозы распространения вируса организаторы диктанта решили отменить тестирование. Сегодня стало известно, что Тотальному диктанту 2020 все же быть! Акцию перенесли на осень. Об этом сообщили на официальном сайте акции.

— Тотальный диктант пройдет 17 октября 2020 года. Впервые за 17 лет акция состоится осенью, — говорится в сообщении.

В переносе даты проведения тестирования есть свои плюсы. У людей будет больше времени, чтобы к нему подготовиться. Главное в ключевой момент не пропустить дату регистрации.

Записаться на Тотальный диктант в ДНР 2020 можно на официальном сайте акции в разделе «Донецк». Регистрация станет доступна 8 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU