В результате обстрела со стороны ВСУ в Александровке поврежден дом
Вооруженные формирования Украины продолжают стрелять по мирному населению республик Донбасса. За последний месяц таких обстрелов увеличилось число жертв среди жителей прифронтовых поселков и разрушений.
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела со стороны киевских силовиков, утром 25 марта, в поселке Александровка, что на западе Донецка, был поврежден жилой дом.
- Сегодня в 7.50 вооруженные формирования Украины выпустили управляемую противотанковую ракету в направлении поселка Александровка. В результате прямого попадания боеприпаса поврежден жилой дом по адресу: улица Челюскинцев, 8а, - рассказали в ведомстве.
В СЦКК сообщили, что сейчас информация о последствиях обстрела уточняется.
- По предварительным данным жертв и пострадавших нет, - сказали в Совместном центре.
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ИСТОЧНИК KP.RU