2020-03-25T13:21:57+03:00
Политика

В результате обстрела со стороны ВСУ в Александровке поврежден дом

Огонь по окраине Донецка киевские силовики открыли утром 25 марта
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
По Александровке украинская армия стреляет частоПо Александровке украинская армия стреляет частоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

Вооруженные формирования Украины продолжают стрелять по мирному населению республик Донбасса. За последний месяц таких обстрелов увеличилось число жертв среди жителей прифронтовых поселков и разрушений.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела со стороны киевских силовиков, утром 25 марта, в поселке Александровка, что на западе Донецка, был поврежден жилой дом.

- Сегодня в 7.50 вооруженные формирования Украины выпустили управляемую противотанковую ракету в направлении поселка Александровка. В результате прямого попадания боеприпаса поврежден жилой дом по адресу: улица Челюскинцев, 8а, - рассказали в ведомстве.

В СЦКК сообщили, что сейчас информация о последствиях обстрела уточняется.

- По предварительным данным жертв и пострадавших нет, - сказали в Совместном центре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Докучаевском украинский снайпер ранил наблюдателя представительства ДНР в СЦКК

Огонь был открыт во время проведения ремонтно-восстановительных работ в поселке Ясное (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три города в подконтрольном Киеву Донбассе сначала отказались от советских названий, а теперь и от общественного транспорта
17 прибывших в ЛНР из Индии туристов-луганчан поместили на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения Covid-19
Погода в Донецке на день: 25 марта воздух прогреется до +8 градусов
В результате обстрела со стороны ВСУ в Александровке поврежден дом
В ЛНР создали чрезвычайную санитарно-противоэпидемическую комиссию
Погода в Луганске на день: 25 марта синоптики прогнозируют до +10 градусов тепла, а ночью – снег
Под Докучаевском украинский снайпер ранил наблюдателя представительства ДНР в СЦКК
Ситуация с коронавирусом в ДНР: зарегистрированных случаев нет
Украина затягивает процесс утверждения новых участков разведения сил и средств
«Готовы доставить и препараты для определения коронавируса!» Красный Крест направил в Донбасс 18 машин с продуктами и лекарствами
Московский цирк Юрия Никулина из-за отмены культурных мероприятий покидает Донецк
На горячую линию Минздрава для консультаций по вопросам коронавируса позвонили 202 человека и заявили о своей самоизоляции на дому
Фитнес–клубы Донецка из–за угрозы коронавируса пока закрываться не будут
ГИА в ДНР 2020: Параллельно с экзаменами в Республике можно будет сдать и ЕГЭ в России
На границе ЛНР с Россией временно закрыли местные пункты пропуска
Как мошенники используют ситуацию с коронавирусом для сбора персональных данных о жителях Донбасса
Жители ЛНР могут попасть в Пенсионный фонд только в масках, а руководители госорганов пока не принимают
В Мариуполе из-за пандемии Сovid-19 закроют рынки
«Украинские власти должны тоже это осознать!» В ДНР поддерживают призыв ООН к глобальному прекращению огня
Украинские боевики в ДНР за неделю ранили пять мирных жителей
«Вечные враги ВСУ – коррупция и жадность»: Начальник украинского военного госпиталя отдал на продажу в аптеку экспресс-тесты на коронавирус
34-летняя женщина пыталась за 200 евро попасть из Луганска на Украину
«Будьте благоразумными!» В ДНР опровергли фейки о 50-процентном росте пенсий и зарплат бюджетников