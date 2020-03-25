В результате обстрела со стороны ВСУ в Александровке поврежден дом

25 Март 2020 2020-03-25T13:21:57+03:00

По Александровке украинская армия стреляет часто Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Вооруженные формирования Украины продолжают стрелять по мирному населению республик Донбасса. За последний месяц таких обстрелов увеличилось число жертв среди жителей прифронтовых поселков и разрушений.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела со стороны киевских силовиков, утром 25 марта, в поселке Александровка, что на западе Донецка, был поврежден жилой дом.

- Сегодня в 7.50 вооруженные формирования Украины выпустили управляемую противотанковую ракету в направлении поселка Александровка. В результате прямого попадания боеприпаса поврежден жилой дом по адресу: улица Челюскинцев, 8а, - рассказали в ведомстве.

В СЦКК сообщили, что сейчас информация о последствиях обстрела уточняется.

- По предварительным данным жертв и пострадавших нет, - сказали в Совместном центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU