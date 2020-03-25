2020-03-25T12:48:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В ЛНР создали чрезвычайную санитарно-противоэпидемическую комиссию

Она создана для предотвращения инфекционных болезней на территории Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Комиссия будет выполнять несколько функций. Фото: tochka-na-karte.ruКомиссия будет выполнять несколько функций. Фото: tochka-na-karte.ru
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На фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории Луганской Народной Республики, правительство государство создало чрезвычайно санитарно-противоэпидемическую комиссию для предотвращения вспышек болезней.

В положении говорится, что комиссия - координационный орган, который обеспечивает согласованные действия заинтересованных исполнительных органов государственной власти ЛНР, органов местного самоуправления ЛНР, предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Республики.

Комиссия обеспечивает локализацию очагов массовых заболеваний, определяет необходимость введения и отмены в установленном порядке на территории ЛНР особых условий и режимов проживания населения, координирует деятельность государственных органов, предприятий, учреждений и организаций по вопросам проведения санитарных и противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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