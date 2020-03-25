В ЛНР создали чрезвычайную санитарно-противоэпидемическую комиссию
На фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории Луганской Народной Республики, правительство государство создало чрезвычайно санитарно-противоэпидемическую комиссию для предотвращения вспышек болезней.
В положении говорится, что комиссия - координационный орган, который обеспечивает согласованные действия заинтересованных исполнительных органов государственной власти ЛНР, органов местного самоуправления ЛНР, предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Республики.
Комиссия обеспечивает локализацию очагов массовых заболеваний, определяет необходимость введения и отмены в установленном порядке на территории ЛНР особых условий и режимов проживания населения, координирует деятельность государственных органов, предприятий, учреждений и организаций по вопросам проведения санитарных и противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
История болезни: Как корреспондент «Комсомолки» с вирусом боролся
Часть 1 (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU