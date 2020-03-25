В ЛНР создали чрезвычайную санитарно-противоэпидемическую комиссию

25 Март 2020 2020-03-25T12:48:54+03:00

Комиссия будет выполнять несколько функций. Фото: tochka-na-karte.ru

Она создана для предотвращения инфекционных болезней на территории Республики

Изменить размер текста: A A

На фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории Луганской Народной Республики, правительство государство создало чрезвычайно санитарно-противоэпидемическую комиссию для предотвращения вспышек болезней.

В положении говорится, что комиссия - координационный орган, который обеспечивает согласованные действия заинтересованных исполнительных органов государственной власти ЛНР, органов местного самоуправления ЛНР, предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Республики.

Комиссия обеспечивает локализацию очагов массовых заболеваний, определяет необходимость введения и отмены в установленном порядке на территории ЛНР особых условий и режимов проживания населения, координирует деятельность государственных органов, предприятий, учреждений и организаций по вопросам проведения санитарных и противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

История болезни: Как корреспондент «Комсомолки» с вирусом боролся

Часть 1 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU