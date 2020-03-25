Три города в подконтрольном Киеву Донбассе сначала отказались от советских названий, а теперь и от общественного транспорта

25 Март 2020 2020-03-25T15:03:27+03:00

Жители Бахмута, Покровска и Мирнограда сейчас передвигаются только пешком или на такси

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В подконтрольной Киеву Донецкой области самая большая паника охватила «декоммунизированные» города. Полный коллапс с общественным транспортом наступил Бахмуте (бывший Артемовск), Покровск (бывший Красноармейск) и Мирноград (бывший Димитров). Там горожане, у которых нет личного авто, теперь передвигаются только пешком или на такси.

Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации (ТЭБЧС) Бахмута, Покровска и Мирнограда в рамках борьбы с угрозой коронавируса приняли решение остановить весь общественный транспорт, который ходит на городских маршрутах. Ранее в Донецкой области запретили движение автобусов между городами.

На грани остановки и общественный транспорт в Мариуполе. Введение ограничений на проезд (не более 10 пассажиров) и огромные штрафы за их нарушение - 17 тысяч гривен (48 тысяч рублей) - вынуждают перевозчиков отказываться от работы на маршрутах. Вчера на улицы города вышло только 87 маршрутных автобусов - наполовину меньше обычного.

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ИСТОЧНИК KP.RU