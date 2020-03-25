Ситуация с коронавирусом в ДНР: зарегистрированных случаев нет

25 Март 2020 2020-03-25T12:03:55+03:00

В самоизоляции находятся 418 человек. Все они - под наблюдением участковых врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На 25 марта 2020 года в ДНР нет ни одного зарегистрированного случая коронавирусной инфекции, сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- На дому в самоизоляции находятся 418 человек, под стационарным наблюдением – 80. За последние сутки в стационары госпитализированы 7 человек (из них 1 ребенок). Состояние всех находящихся под наблюдением удолетворительное, - заявила Долгошапко.

По решению Межведомственного оперативного штаба в Республике водятся более строгие карантинно-ограничительные меры ко всем прибывающим из-за рубежа. Это касается лиц, приехавших как из дальнего зарубежья (особенно там, где бушует эпидемия), так и из Украины, ЛНР и РФ.

- Мы настоятельно рекомендуем оставаться приехавшим в 14-дневной домашней самоизоляции, - заявила министр.

В ДНР продолжает работу горячая линия Минздрава, на которую можно позвонить по короткому номеру 277 с мобильного оператора «Феникс» или по стационарному телефону (062) 303-27-72.

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ИСТОЧНИК KP.RU