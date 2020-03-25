Погода в Луганске на день: 25 марта синоптики прогнозируют до +10 градусов тепла, а ночью – снег
Погода в Луганске на 25 марта удивительная. Ночью шкала термометра показывала около 7 градусов ниже нуля. На улице был мороз небольшие осадки в сиде снега. А днем, по прогнозам синоптиков, наступит настоящая весна. Воздух должен прогреться до 10 градусов. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
— С 21.00 24 марта до 21.00 25 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью местами слабый снег, днем без осадков; ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура ночью синоптики прогнозируют около 4-6 градусов ниже нуля, днем – 6-8 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха составит минус 3-5 градусов ночью и 7-9 градусов выше нуля днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске ожидается от 4-6 градусов мороза ночью до 6-8 градусов тепла днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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