2020-03-25T13:30:40+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 25 марта воздух прогреется до +8 градусов

Единственный недостаток – сильный ветер. Днем он может даже усилиться
Екатерина Сорока
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За последние 130 лет 25 марта максимальная температура воздуха была плюс 16 градусов, а минимальная – минус 14 градусов. Фото: rabkor.ruЗа последние 130 лет 25 марта максимальная температура воздуха была плюс 16 градусов, а минимальная – минус 14 градусов. Фото: rabkor.ru
Изменить размер текста:

Погода в Донецке на 25 марта обещает быть солнечной и безоблачной. Осадков не будет. Воздух прогреется до восьми градусов выше нуля. Но тепло ощущаться практически не будет. В Донецке и во всей Республике будет дуть сильный северо-восточный ветер.

Скорость воздушных масс в течение дня составит от 5 до 13 метров секунду с сильными порывами до 15 метров в секунду. К вечеру синоптики прогнозируют послабление ветра до 9 метров в секунду.

А вот ночью все еще наблюдается минусовая температура до минус одного градуса.

Народный прогноз погоды. 25 марта почитается память преподобного Феофана – исповедника Сигрианского и Григорианского Папы Римского. В народе этот день называют – Феофан Проломи Наст. Раньше в этот день только сходил снежный покров. Это был знак для наших предков, что уже можно сеять редис. А если в этот день еще будет туман – это предвещает большой урожай льна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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