Погода в Донецке на день: 25 марта воздух прогреется до +8 градусов
Погода в Донецке на 25 марта обещает быть солнечной и безоблачной. Осадков не будет. Воздух прогреется до восьми градусов выше нуля. Но тепло ощущаться практически не будет. В Донецке и во всей Республике будет дуть сильный северо-восточный ветер.
Скорость воздушных масс в течение дня составит от 5 до 13 метров секунду с сильными порывами до 15 метров в секунду. К вечеру синоптики прогнозируют послабление ветра до 9 метров в секунду.
А вот ночью все еще наблюдается минусовая температура до минус одного градуса.
Народный прогноз погоды. 25 марта почитается память преподобного Феофана – исповедника Сигрианского и Григорианского Папы Римского. В народе этот день называют – Феофан Проломи Наст. Раньше в этот день только сходил снежный покров. Это был знак для наших предков, что уже можно сеять редис. А если в этот день еще будет туман – это предвещает большой урожай льна.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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