ГИА в ДНР 2020: Когда пройдут экзамены, как будет оцениваться и какие нововведения

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН

Заместитель министра образования и науки Донецкой Народной Республики Андрей Удовенко сообщил, что ГИА в ДНР 2020 для школьников будет проведена как государственный экзамен.

- Государственные экзамены проводятся в виде: обязательного экзамена по русскому языку - изложение с творческим заданием, профильного экзамена по выбору участника ГИА, выпускного экзамена по русскому языку, - сказал он.

Андрей Васильевич отметил, что в этом году профильные экзамены не обязательные и их количество не ограничивается.

КАК БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬСЯ

Обязательный экзамен по русскому языку будет оцениваться по пяти-бальной шкале и будет учитываться при подсчете среднего балла аттестата и в сертификат о результатах государственной итоговой аттестации по 100-бальной шкале.

Андрей Удовенко объявил даты проведения экзаменов. Фото: ДАН

- Результаты Государственного профильного экзамена вносятся в Сертификат о результатах ГИА по 100-балльной шкале оценивания; результаты Государственного выпускного экзамена по русскому языку вносятся только в документ о среднем общем образовании по 5-балльной шкале оценивания, - рассказал Удовенко.

КОГДА ПРОЙДУТ ЭКЗАМЕНЫ

Замминистра образования Республики объявил график проведения государственной итоговой аттестации в ДНР.

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования пройдет с 25 мая по 3 июня;

По образовательным программам среднего общего образования - с 26 мая по 17 июня.

- Торжественные педсоветы, на которых будут вручены аттестаты о среднем общем образовании, будут проведены 19 июня, - сказал Андрей Удовенко.

ПАРАЛЛЕЛЬНО С ГИА МОЖНО СДАТЬ И ЕГЭ

Вместе с государственной итоговой аттестацией ДНР школьники Республики могут сдать и единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России.

- График экзаменов составлен таким образом, чтобы ГИА и ЕГЭ не совпадали, - отметил Андрей Васильевич.

Он сообщил, что для участия в ЕГЭ уже зарегистрированы 348 человек.

- Министерством образования и науки, Правительством Донецкой Народной Республики будут созданы все условия для организованных и комфортных поездок групп обучающихся, - рассказал заместитель министра образовательного ведомства ДНР.

Даты сдачи ГИА в ДНР и ЕГЭ в России пересекаться не будутФото: Олег УКЛАДОВ

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК В 2020 ГОДУ ПРОЙДУТ ГИА

Начальник республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования Любовь Волкова сообщила, что основной этап регистрации для прохождения итоговой аттестации закончился еще 1 марта.

Однако зарегистрироваться еще будет возможность. С 1 по 15 апреля пройдет дополнительная регистрация.

- На сегодняшний день зарегистрировано 11 736 человек, из них 11 531 выпускник этого года, 192 выпускников прошлых лет и 13 выпускников иностранных образовательных организаций, - сказала Волкова, отметив, что возможность сдачи ГИА для этой категории лиц предоставляется впервые.

КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ

Особых изменений для сдачи государственной итоговой аттестации нет. В первую очередь, новшества коснулись мест проведения экзаменов.

Например, обязательный и выпускной экзамены по русскому языку будут принимать по месту учебы. А где будут принимать профильные экзамены – решит республиканская служба по контролю и надзору в сфере образования и науки по представлению управлений и отделов образования.

- Проведение экзаменов в опорных пунктах повышает объективность, создает равные условия для всех участников, уменьшает необходимость материальных ресурсов, - говорит Любовь Волкова. - Мы прорабатываем логистику, возможность удобного проезда для всех участников ГИА.

Волкова отметила, что для людей с ограниченными возможностями здоровья будут созданы особые условия.

- Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для прохождения ГИА: увеличение продолжительности экзамена на полтора часа, если в этом будет необходимость, организация питания и перерывов во время экзаменов, наличие ассистента, дополнительные технические средства в соответствии с видом нозологий и возможность проведения экзамена на дому или в медицинской организации, - рассказывает Любовь Волкова. - Для этого учащийся, его родители или законные представители должны написать заявление о потребности в создании спецусловий, а также принести соответствующее заключение врачебно-консультационной или психолого-медико-педагогической комиссий, справку, подтверждающую статус инвалида.

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