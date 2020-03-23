2020-03-23T19:55:07+03:00
Общество

Студенты каких направлений подготовки ДонНУ получат российские дипломы в ДНР

Российские дипломы в ДНР смогут получить еще больше учащихся
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Уже 70 процентов образовательных программ ДонНУ прошли аккредитацию в РФУже 70 процентов образовательных программ ДонНУ прошли аккредитацию в РФФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Студенты еще нескольких направлений подготовки Донецкого Национального университета смогут получить российские дипломы в ДНР. В министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики сообщили, что ДонНУ успешно прошел второй этап государственной аккредитации в России.

- В ходе второго этапа Рособрнадзором 13 укрупненных групп, в которые вошли естественно-научные, математические, экономические, педагогические направления подготовки, юриспруденция, филология, история, - рассказали в образовательном ведомстве.

В общем итоге уже 70 процентов образовательных программ ДонНУ прошли аккредитацию в Российской Федерации.

- Здорово, что мы сможем сразу получить два диплома – республиканский и российский. Для меня лично, это большая радость, - сказала «Комсомолке» студентка Наталья. – До этого была возможность получить российский диплом, но для этого нужно было ехать в Россию и защищать там свою работу. Теперь же этот документ можно получить в родном вузе.

На втором этапе аккредитацию получили направления:

1. Экономика и управление:

Государсственное и муниципальное управление, Финансы и кредит, Бизнес информатика, Торговое дело, Менеджмент, Управление персоналом, Экономика.

2. Юриспруденция

Юриспруденция, Правовое обеспечение национальной безопасности.

3. Психологические науки

Психология.

4. Физика и астрономия

Радиофизика, Физика.

5. Языкознание и литературоведение

Филология, Фундаментальная и прикладная лингвистика, Лингвистика.

6. История и археология

История, Документоведение и архивоведение

- Государственная российская аккредитация очередных образовательных программ классического университета Донецкой Народной Республики – важнейшее событие в жизни вуза, свидетельствующее о высоком качестве образования и научной деятельности в Донецком национальном университете, его дальнейшей интеграции в образовательное и научное пространство Российской Федерации, - отметили в министерстве образования ДНР.

Ранее российскую аккредитацию прошли направления: Математика и механика, Химия, Науки о Земле, Биологические науки, Информатика и вычислительная техника, Образование и педагогические науки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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