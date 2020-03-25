25 Март 2020 2020-03-25T21:26:12+03:00

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24 марта в Луганске провели предпоказ первого в Республике модерн-балета. И уже совсем скоро состоится его большая премьера. Об этом с места события сообщил корреспондент Луганского информационного центра.

В постановке участвуют студенты и выпускники Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Задействовано в выступлении будет всего 15 человек. На сцене они покажут сюжет мифа Древней Греции о Нарциссе под музыку Альфреда Шнитке.

— Сегодня состоялся предпоказ одноактного модерн-балета, который состоит из семи картин, связанных канвой сюжета. Этот спектакль о нарциссизме и эгоистичности человека. Эта тема в нашем мире, особенно теперь, очень актуальна, я считаю. Любование собой сейчас выходит на первый план отношений между людьми, а такие понятия, как любовь, доверие, доброта и забота отходят на какой-то второстепенный план; и я хотела рассказать о том, что случается с такими людьми. Вот это основная идея этого балета, — рассказала автор идеи и либретто, а также балетмейстер-постановщик Ольга Решетняк.

СПРАВКА КП

Модерн-балет – это современный стиль постановки балета. Все от жестов, мимики, пластики и до самой сценографии здесь выглядит более реалистично. А вот сами образы персонажей более размытые. Этот прием помогает зрителю включить собственную фантазию. И на основе происходящего на сцене, он начинает сам додумывать сюжет и характеры персонажей. Этот стиль кардинально отличается от классического балета, где время, место и действие поданы ясно и понятно.

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ИСТОЧНИК KP.RU