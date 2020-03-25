2020-03-25T14:37:11+03:00
Коронавирус Covid-19

17 прибывших в ЛНР из Индии туристов-луганчан поместили на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения Covid-19

Под карантин попали и двое встречавших
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Прибывших из-за границы поместили на карантин. Фото: ridus.ruПрибывших из-за границы поместили на карантин. Фото: ridus.ru
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На международном пункте пропуска «Должанский» пограничники Луганской Народной Республики выявили прибывших из Индии туристов и контактирующих с ними людей. Все они были помещены на двухнедельный карантин. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР.

- Во время пропуска граждан через международный автомобильный пункт пропуска со стороны Российской Федерации в марте 2020 года была выявлена группа лиц в количестве 17 человек, которая следовала из Индии – страны риска распространения коронавирусной инфекции на территории ЛНР, - рассказали в ведомстве.

Кроме этого под карантин попали еще двое граждан – которые встречали одних из туристов и успели вступить с ними в контакт.

В МГБ Республики отметили, что пограничники выполнили необходимые санитарно-карантинных меры по недопущению возможного проникновения коронавирусной инфекции на территорию.

- Все 19 жителей Республики были направлены в лечебные учреждения города Свердловска и Луганска для карантинной обсервации сроком на 14 дней, - сказали в министерстве госбезопасности.

Кстати, из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 правительство Индии ввело в стране тотальный карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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