2020-03-24T22:07:43+03:00
Коронавирус Covid-19

На горячую линию Минздрава для консультаций по вопросам коронавируса позвонили 202 человека и заявили о своей самоизоляции на дому

Это люди, которые вернулись из стран, где бушует эпидемия коронавирусной инфекции, или те, кто с ними контактировал
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На горячую линию Минздрава для консультаций по вопросам коронавируса позвонили 202 человека и заявили о своей самоизоляции на домуНа горячую линию Минздрава для консультаций по вопросам коронавируса позвонили 202 человека и заявили о своей самоизоляции на домуФото: Алексей БУЛАТОВ
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23 марта на горячую линию для консультаций по вопросам коронавируса Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики позвонили 202 человека и заявили о своей самоизоляции на дому. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко.

- Эти жители либо приехали из стран, где бушует эпидемия коронавирусной инфекции, либо контактировали с прибывшими оттуда. Всего сейчас под домашним наблюдением 247 человек, - рассказала Ольга Николаевна.

По ее словам, на сегодня в инфекционных стационарах Республики 71 человек, в том числе 4 ребенка, которые вернулись из стран, где сейчас бушует эпидемия коронавирусной инфекции Covid-2019. В основном это туристы из Италии, Египта, Арабских Эмиратов, Швейцарии и Украины.

На текущий момент в ДНР нет ни одного подтвержденного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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