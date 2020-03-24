На горячую линию Минздрава для консультаций по вопросам коронавируса позвонили 202 человека и заявили о своей самоизоляции на дому
23 марта на горячую линию для консультаций по вопросам коронавируса Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики позвонили 202 человека и заявили о своей самоизоляции на дому. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко.
- Эти жители либо приехали из стран, где бушует эпидемия коронавирусной инфекции, либо контактировали с прибывшими оттуда. Всего сейчас под домашним наблюдением 247 человек, - рассказала Ольга Николаевна.
По ее словам, на сегодня в инфекционных стационарах Республики 71 человек, в том числе 4 ребенка, которые вернулись из стран, где сейчас бушует эпидемия коронавирусной инфекции Covid-2019. В основном это туристы из Италии, Египта, Арабских Эмиратов, Швейцарии и Украины.
На текущий момент в ДНР нет ни одного подтвержденного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-2019.
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ИСТОЧНИК KP.RU