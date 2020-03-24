2020-03-24T21:24:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Фитнес–клубы Донецка из–за угрозы коронавируса пока закрываться не будут

В случае закрытия спортсмены к временным тренировкам на дому
Никита МАКАРЕНКОВ
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Несмотря на то, что клубы еще работают, многие начинают тренироваться домаНесмотря на то, что клубы еще работают, многие начинают тренироваться домаФото: Иван МАКЕЕВ
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Несколько дней назад в Москве закрыли все фитнес-клубы, бассейны и аквапарки. Такие же ограничительные меры приняли и на Украине. «Комсомолка» выяснила, что пока донецкие фитнес-клубы и тренажерные залы пока закрываться не планируют.

– Разница в том, что в тех городах и странах, которые приняли такие ограничения – были зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, – отвечает нам администратор популярного фитнес-клуба Донецка. – У нас в Республике подтвержденных случаев нет, поэтому пока никаких распоряжений, которые бы запрещали или приостанавливали нашу работу – не поступало.

Хватит одного зарегистрированного случая коронавируса, чтобы все тренажерные клубы в Донецке закрылись. К счастью, подтвержденных случаев заболеваний этой инфекцией нет. Тем временем многие спортсмены уже готовятся к переходу на домашние тренировки.

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На случай принятия такого решения спортсмены готовы к временным тренировкам на дому (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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