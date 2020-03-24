На границе ЛНР с Россией временно закрыли местные пункты пропуска
Сегодня в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР сообщили, что местные пункты пропуска на границе ЛНР с Российской Федерацией временно приостановили работу.
- Служба пограничной охраны МГБ информирует граждан о том, что работа местных пунктов пропуска на границе ЛНР с РФ – «Поповка», «Северный», «Песчановка», «Краснодарка», «Краснодарка–1» и «Новоборовицы» временно приостановлена.
Также отмечено, что пропуск жителей и транспорта осуществляется исключительно в МАПП «Изварино», «Должанский» и «Червонопартизанск».
Напомним, что 23 марта Правительство Российской Федерации приняло распоряжение, которым отменило ограничения на въезд в Россию жителям республик Донбасса, введенные 18 марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Очевидно, что местные пункты пропуска закрыты для более эффективного контроля за состоянием здоровья жителей, пересекающих границу.
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ИСТОЧНИК KP.RU