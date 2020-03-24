На границе ЛНР с Россией временно закрыли местные пункты пропуска

24 Март 2020 2020-03-24T20:38:39+03:00

Жители ЛНР могут ездить в Россию через три пункта пропуска, в том числе МАПП «Изварино». Фото: lug-info.com

Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности ЛНР

Изменить размер текста: A A

Сегодня в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР сообщили, что местные пункты пропуска на границе ЛНР с Российской Федерацией временно приостановили работу.

- Служба пограничной охраны МГБ информирует граждан о том, что работа местных пунктов пропуска на границе ЛНР с РФ – «Поповка», «Северный», «Песчановка», «Краснодарка», «Краснодарка–1» и «Новоборовицы» временно приостановлена.

Также отмечено, что пропуск жителей и транспорта осуществляется исключительно в МАПП «Изварино», «Должанский» и «Червонопартизанск».

Напомним, что 23 марта Правительство Российской Федерации приняло распоряжение, которым отменило ограничения на въезд в Россию жителям республик Донбасса, введенные 18 марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Очевидно, что местные пункты пропуска закрыты для более эффективного контроля за состоянием здоровья жителей, пересекающих границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия сделала исключение и сняла ограничения на въезд в страну для жителей ДНР и ЛНР

Из-за распространения коронавирусной инфекции иностранцам въезд в Россию временно ограничен (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU