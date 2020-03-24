ГИА в ДНР 2020: Параллельно с экзаменами в Республике можно будет сдать и ЕГЭ в России
Вместе с ГИА в ДНР 2020 школьники Республики могут сдать и единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России. Об этом на пресс-коференции сообщил заместитель министра образования и науки Донецкой Народной Республики Андрей Удовенко.
- График экзаменов составлен таким образом, чтобы ГИА и ЕГЭ не совпадали, - отметил Андрей Васильевич.
Он сообщил, что для участия в ЕГЭ в Российской Федерации уже зарегистрированы 348 человек.
- Министерством образования и науки, Правительством Донецкой Народной Республики будут созданы все условия для организованных и комфортных поездок групп обучающихся, - рассказал заместитель министра образовательного ведомства ДНР.
Также замминистра сообщил, что государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования пройдет с 25 мая по 3 июня, а по образовательным программам среднего общего образования - с 26 мая по 17 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU