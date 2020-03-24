2020-03-24T22:41:37+03:00
Общество

ГИА в ДНР 2020: Параллельно с экзаменами в Республике можно будет сдать и ЕГЭ в России

Даты проведения ГИА в ДНР 2020 и единого государственного экзамена совпадать не будут
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Для желающих сдать ЕГЭ в России Правительство ДНР организует комфортные условия поездкиДля желающих сдать ЕГЭ в России Правительство ДНР организует комфортные условия поездкиФото: Олег УКЛАДОВ
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Вместе с ГИА в ДНР 2020 школьники Республики могут сдать и единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России. Об этом на пресс-коференции сообщил заместитель министра образования и науки Донецкой Народной Республики Андрей Удовенко.

- График экзаменов составлен таким образом, чтобы ГИА и ЕГЭ не совпадали, - отметил Андрей Васильевич.

Он сообщил, что для участия в ЕГЭ в Российской Федерации уже зарегистрированы 348 человек.

- Министерством образования и науки, Правительством Донецкой Народной Республики будут созданы все условия для организованных и комфортных поездок групп обучающихся, - рассказал заместитель министра образовательного ведомства ДНР.

Также замминистра сообщил, что государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования пройдет с 25 мая по 3 июня, а по образовательным программам среднего общего образования - с 26 мая по 17 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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