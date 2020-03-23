2020-03-23T18:34:33+03:00
Политика

«30 тысяч рублей за два паспорта - ДНР и РФ»: Правоохранители рассказали новую схему мошенников в соцсетях

Под предлогом помощи в получении паспорта ДНР и РФ мошенники получают деньги и больше не выходят на связь [видео]
Екатерина Сорока
Поделиться:
Больше всего проблем у жителей Республики при оформлении паспорта РФ и ДНР возникает со сбором пакета документов. Фото: dnr-pravda.ruБольше всего проблем у жителей Республики при оформлении паспорта РФ и ДНР возникает со сбором пакета документов. Фото: dnr-pravda.ru
Изменить размер текста:

Система получения паспорта ДНР и РФ, к сожалению, занимает немало времени. Сбор целых пакетов документов и длинные очереди в миграционных службах – это та реальность, с которой сталкивается каждый житель Республики. На этих неудобствах и паразитируют мошенники в интернете. В пресс-службе Министерства внутренних дел рассказали схему работы преступников.

Чаще всего помощь в оформлении документов предлагают через объявления в социальных сетях. За определенную плату мошенники гарантируют решение всех проблем – быстрое оформление паспорта, без пакета документов и личного присутствия. В переписке с «заказчиком» они предоставляют прайс. Так, за оформление одного паспорта ДНР нужно заплатить около 12 тысяч рублей, за два паспорта (ДНР и РФ) – 30 тысяч рублей, а прописка в российском документе – 7 тысяч рублей.

Чтобы деятельность мошенников выглядела более правдоподобно, они просят предоплату. А через несколько дней отправляют «заказчику» видео с якобы готовым паспортом. Но получить документ на руки можно только после полной оплаты «услуг». Когда сумма приходит на счет, мошенники перестают выходить на связь.

— Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что подобные предложения оказания помощи в подаче документов на получение паспорта являются заведомо неправомерными и призывают не поддаваться на уловки мошенников, — добавили в ведомстве.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, обещающих за вознаграждение оказать содействия в подаче документов на получение паспортов ДНР и РФ.! другой источник

Читайте также:

Как жители Донбасса становятся гражданами России

Корреспондент «Комсомолки» отправился в Ростовскую область, чтобы получить паспорт Российской Федерации [фото] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Российские паспорта для жителей Донбасса»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР у 110 жителей, вернувшихся из-за границы, подозревают коронавирусную инфекцию
«30 тысяч рублей за два паспорта - ДНР и РФ»: Правоохранители рассказали новую схему мошенников в соцсетях
В ЛНР полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры и получил травмы
Режим повышенной готовности: В каком режиме работает почта в ДНР
СБУшники выискивают в Попасной жителей, которые поддерживают республики Донбасса
Рынки в ДНР работают в штатном режиме
В Донбассе восемь украинских контрактников устали служить и дезертировали
«Гречка от качка бесплатно!»: Донецкий блогер с забавной табличкой снова появился в центре города
В ЛНР поджигателей сухой травы и веток накажут штрафом от 200 до 20 000 рублей
Украинские боевики обстреляли Октябрьский
В Горловке прямо в квартире ранило подростка
Украинские военные дезертируют из Донбасса из-за угрозы коронавируса
Дончанин съездил в Москву в командировку и оказался на домашнем карантине
Погода на день в Луганске: 23 марта будет облачно с прояснениями, временами снег
Погода на день в Донецке: 23 марта будет облачным, до +5 градусов
«Зачем это нужно?» На улицах Мариуполя во время карантина будет еще больше украинских военных
Казаки и полицейские ЛНР впервые провели совместный рейд
ВСУ установили на линии соприкосновения в Донбассе зенитно-ракетные комплексы
Жители ДНР и ЛНР столкнулись с проблемой переоформления пропусков для пересечения КПП
Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий завтра в Донбассе
На улице Стратонавтов в Донецке начали восстанавливать дома
Весь прибывший из Украины транспорт дезинфицируется
ДТП под Старобешево: Среди пострадавших - ребенок
Туристку из Рима госпитализировали в Донецке с подозрением на коронавирус
В Донбассе, подконтрольном Украине, введен режим чрезвычайной ситуации
Выдача гуманитарной помощи в Енакиево: Кому положены наборы и какие документы понадобятся
По каким вопросам можно звонить на горячую линию Минздрава ДНР