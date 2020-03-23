«30 тысяч рублей за два паспорта - ДНР и РФ»: Правоохранители рассказали новую схему мошенников в соцсетях

23 Март 2020 2020-03-23T18:34:33+03:00

Больше всего проблем у жителей Республики при оформлении паспорта РФ и ДНР возникает со сбором пакета документов. Фото: dnr-pravda.ru

Под предлогом помощи в получении паспорта ДНР и РФ мошенники получают деньги и больше не выходят на связь [видео]

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Система получения паспорта ДНР и РФ, к сожалению, занимает немало времени. Сбор целых пакетов документов и длинные очереди в миграционных службах – это та реальность, с которой сталкивается каждый житель Республики. На этих неудобствах и паразитируют мошенники в интернете. В пресс-службе Министерства внутренних дел рассказали схему работы преступников.

Чаще всего помощь в оформлении документов предлагают через объявления в социальных сетях. За определенную плату мошенники гарантируют решение всех проблем – быстрое оформление паспорта, без пакета документов и личного присутствия. В переписке с «заказчиком» они предоставляют прайс. Так, за оформление одного паспорта ДНР нужно заплатить около 12 тысяч рублей, за два паспорта (ДНР и РФ) – 30 тысяч рублей, а прописка в российском документе – 7 тысяч рублей.

Чтобы деятельность мошенников выглядела более правдоподобно, они просят предоплату. А через несколько дней отправляют «заказчику» видео с якобы готовым паспортом. Но получить документ на руки можно только после полной оплаты «услуг». Когда сумма приходит на счет, мошенники перестают выходить на связь.

— Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что подобные предложения оказания помощи в подаче документов на получение паспорта являются заведомо неправомерными и призывают не поддаваться на уловки мошенников, — добавили в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/768239" frameborder="0"></iframe> Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, обещающих за вознаграждение оказать содействия в подаче документов на получение паспортов ДНР и РФ.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU