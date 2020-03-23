«30 тысяч рублей за два паспорта - ДНР и РФ»: Правоохранители рассказали новую схему мошенников в соцсетях
Система получения паспорта ДНР и РФ, к сожалению, занимает немало времени. Сбор целых пакетов документов и длинные очереди в миграционных службах – это та реальность, с которой сталкивается каждый житель Республики. На этих неудобствах и паразитируют мошенники в интернете. В пресс-службе Министерства внутренних дел рассказали схему работы преступников.
Чаще всего помощь в оформлении документов предлагают через объявления в социальных сетях. За определенную плату мошенники гарантируют решение всех проблем – быстрое оформление паспорта, без пакета документов и личного присутствия. В переписке с «заказчиком» они предоставляют прайс. Так, за оформление одного паспорта ДНР нужно заплатить около 12 тысяч рублей, за два паспорта (ДНР и РФ) – 30 тысяч рублей, а прописка в российском документе – 7 тысяч рублей.
Чтобы деятельность мошенников выглядела более правдоподобно, они просят предоплату. А через несколько дней отправляют «заказчику» видео с якобы готовым паспортом. Но получить документ на руки можно только после полной оплаты «услуг». Когда сумма приходит на счет, мошенники перестают выходить на связь.
— Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что подобные предложения оказания помощи в подаче документов на получение паспорта являются заведомо неправомерными и призывают не поддаваться на уловки мошенников, — добавили в ведомстве.
Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, обещающих за вознаграждение оказать содействия в подаче документов на получение паспортов ДНР и РФ.! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU
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