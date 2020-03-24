2020-03-24T17:46:29+03:00
Политика

Жители ЛНР могут попасть в Пенсионный фонд только в масках, а руководители госорганов пока не принимают

В Республике усилены меры защиты работников учреждений в связи с угрозой коронавируса
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Теперь пожилым жителям ЛНР, чтобы попасть в Пенсионный фонд, надо надеть маску. Фото: zavodoukovsk.onlineТеперь пожилым жителям ЛНР, чтобы попасть в Пенсионный фонд, надо надеть маску. Фото: zavodoukovsk.online
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С 24 марта в органах Пенсионного фонда ЛНР только при наличии индивидуальной маски принимают жителей по вопросам назначения или перерасчета пенсии, относительно недополученной пенсии и единоразовой выплаты пособия на погребение. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Тем временем, приостанавливают проведение личных приемов граждан руководители и заместители руководителей государственных органов ЛНР, а также общественная приемная администрации Главы Республики. Такие меры вызваны целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Впрочем, граждане могут реализовать законное право на обращение и при необходимости направить письмо по почте на адрес: 91016, ЛНР, Луганск, площадь Героев Великой Отечественной войны, 3. А также обратиться на «горячую линию» Главы Республики по телефонам: (0642) 58-16-77, (0642) 58-19-88.

Консультации по интересующим вопросам можно получить по телефонам: (0642) 58-59-27, (0642) 50-21-17.

Напомним, что случаи заболевания коронавирусом на территории ЛНР не зафиксированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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