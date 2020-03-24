2020-03-24T16:26:03+03:00
Политика

«Украинские власти должны тоже это осознать!» В ДНР поддерживают призыв ООН к глобальному прекращению огня

В Республике положительно восприняли обращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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За последние две недели из-за обстрелов ВСУ были ранены 7 мирных жителей ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООСЗа последние две недели из-за обстрелов ВСУ были ранены 7 мирных жителей ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к полному прекращению боевых действий в мире на фоне прогрессирующей пандемии COVID-19. В ДНР полностью поддерживают позицию руководителя ООН. Об этом сегодня заявила полномочный представитель Республики в Контактной группе, глава МИД Наталья Никонорова.

- Мы целиком и полностью солидарны с позицией Генерального секретаря ООН и также призываем к глобальному прекращению огня и возобновлению мира. При таких обстоятельствах государства должны быть максимально сосредоточены на сохранении жизни и здоровья своих граждан, а не на продолжении существующих конфликтов, — говорится в комментарии министра.

Никонорова отметила, что у руководителей Украины, похоже, иное мнение на этот счет. Только за последние две недели из-за обстрелов украинских вооруженных формирований было ранено 7 мирных жителей, повреждено 32 дома, из которых 2 было разрушено полностью, а также серьезные повреждения получили 7 объектов гражданской инфраструктуры.

И речь идет не только о прекращении огня – для полноценного и действенного урегулирования конфликта важно согласовать с нами и осуществить на практике абсолютно все шаги, которые прописаны в Комплексе мер.

- Украинские власти должны наконец-то осознать, что не только Республики, но и все международное сообщество призывает к миру и единению, а не к войне и раздору. Особенно это важно сейчас, в столь непростые для всей планеты времена. Поэтому мы настаиваем, чтобы представители Украины серьезно и добросовестно относились к своим обязательствам по мирным соглашениям, подписанным в Минске, а также по соблюдению бессрочного перемирия и дополнительных мер его контроля, - подчеркнула министр иностранных дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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