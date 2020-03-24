Украинские боевики в ДНР за неделю ранили пять мирных жителей
Пять мирных жителей ранены за неделю в Донецке и Горловке. Украинские боевики прямой наводкой открывают огонь по жилью. В Горловке подростка ранили прямо в квартире, когда он учил уроки.
- Вояки обстреливали поселок шахты Гагарина. Подростка госпитализировали в горбольницу Горловки, сейчас его жизни ничего не угрожает, - рассказал «КП» глава горадминистрации Иван Приходько.
Ранее под огонь украинской артиллерии попала Донецкая спецшкола-интернат №5 для ребятишек, страдающих детским церебральным параличом. 122 миллиметровые снаряды разрывались во дворе школы (на фото) и на спортплощадке. К счастью, никто не пострадал.
Украинские боевики участились перед переговорами по урегулированию конфликта в Донбассе, которые из-за коронавируса проходят по видеосвязи 25 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU