2020-03-24T16:00:45+03:00
Политика

Украинские боевики в ДНР за неделю ранили пять мирных жителей

Мины разрывались даже в школе-интернате для детей с ДЦП
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Во дворе школы-интерната для детей с ДЦП образовались воронки. Фото: СЦККВо дворе школы-интерната для детей с ДЦП образовались воронки. Фото: СЦКК
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Пять мирных жителей ранены за неделю в Донецке и Горловке. Украинские боевики прямой наводкой открывают огонь по жилью. В Горловке подростка ранили прямо в квартире, когда он учил уроки.

- Вояки обстреливали поселок шахты Гагарина. Подростка госпитализировали в горбольницу Горловки, сейчас его жизни ничего не угрожает, - рассказал «КП» глава горадминистрации Иван Приходько.

Ранее под огонь украинской артиллерии попала Донецкая спецшкола-интернат №5 для ребятишек, страдающих детским церебральным параличом. 122 миллиметровые снаряды разрывались во дворе школы (на фото) и на спортплощадке. К счастью, никто не пострадал.

Украинские боевики участились перед переговорами по урегулированию конфликта в Донбассе, которые из-за коронавируса проходят по видеосвязи 25 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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