Украинские военные сосредоточились на обстрелах Донецка и Горловки

24 Март 2020 2020-03-24T11:12:14+03:00

В минувший день украинские военные выпустили по поселкам ДНР 32 мины. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В минувшие сутки по окраинам этих городов выпустили 55 мин и гранат

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Обстрелы территории ДНР не стихают ни на день. В минувшие сутки их интенсивность выросла в три раза. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) было выпущено 55 мин и гранат. А 22 марта количество этих боеприпасов было 17.

Под огнем ВСУ оказались на донецком направлении - районы поселков Жабичево, шахты «Трудовская» и шахты «Октябрьская». На горловском – район поселка шахты имени Гагарина.

При обстрелах применялись минометы калибром 120 и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

К счастью, обошлось без жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры.

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Об этом сообщили в МИД ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU