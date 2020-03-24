Украинские военные сосредоточились на обстрелах Донецка и Горловки
Обстрелы территории ДНР не стихают ни на день. В минувшие сутки их интенсивность выросла в три раза. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) было выпущено 55 мин и гранат. А 22 марта количество этих боеприпасов было 17.
Под огнем ВСУ оказались на донецком направлении - районы поселков Жабичево, шахты «Трудовская» и шахты «Октябрьская». На горловском – район поселка шахты имени Гагарина.
При обстрелах применялись минометы калибром 120 и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
К счастью, обошлось без жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры.
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Об этом сообщили в МИД ДНР (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU