2020-03-24T11:12:14+03:00
Политика

Украинские военные сосредоточились на обстрелах Донецка и Горловки

В минувшие сутки по окраинам этих городов выпустили 55 мин и гранат
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В минувший день украинские военные выпустили по поселкам ДНР 32 мины. Фото: Пресс-центр штаба ООСВ минувший день украинские военные выпустили по поселкам ДНР 32 мины. Фото: Пресс-центр штаба ООС
Изменить размер текста:

Обстрелы территории ДНР не стихают ни на день. В минувшие сутки их интенсивность выросла в три раза. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) было выпущено 55 мин и гранат. А 22 марта количество этих боеприпасов было 17.

Под огнем ВСУ оказались на донецком направлении - районы поселков Жабичево, шахты «Трудовская» и шахты «Октябрьская». На горловском – район поселка шахты имени Гагарина.

При обстрелах применялись минометы калибром 120 и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

К счастью, обошлось без жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Переговоры по Донбассу Контактная группа проведет по видеосвязи с 24 по 26 марта

Об этом сообщили в МИД ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Будьте благоразумными!» В ДНР опровергли фейки о 50-процентном росте пенсий и зарплат бюджетников
В Мариуполе проверяют 4-летнего ребенка на коронавирус
Украинские военные сосредоточились на обстрелах Донецка и Горловки
Киев объявил на подконтрольной территории Донецкой области режим чрезвычайной ситуации
Авария в Енакиево: 27-летний житель без водительских прав травмировался сам и погубил пассажира
Погода на день в Луганске: 24 марта ожидается штормовой ветер и +4 градуса
Погода на день в Донецке: 24 марта будет холодно, не более +2 градусов
Переговоры по Донбассу Контактная группа проведет по видеосвязи с 24 по 26 марта
Погода на неделю: К концу недели в ДНР вернется тепло
В аварии под Новоазовском пострадали трое взрослых и двое детей
Возобновлено движение на границе России и ЛНР
Штаб по коронавирусу призвал жителей ДНР доверять только официальной информации
МИД ДНР поблагодарил Россию за снятие ограничения на въезд в страну для жителей Республики
Ведомства ЛНР помогут жителям Республики вернуться из стран, где бушует коронавирус Covid-19
В ДНР у 110 жителей, вернувшихся из-за границы, подозревают коронавирусную инфекцию
«30 тысяч рублей за два паспорта - ДНР и РФ»: Правоохранители рассказали новую схему мошенников в соцсетях
В ЛНР полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры и получил травмы
Режим повышенной готовности: В каком режиме работает почта в ДНР
СБУшники выискивают в Попасной жителей, которые поддерживают республики Донбасса
Рынки в ДНР работают в штатном режиме
В Донбассе восемь украинских контрактников устали служить и дезертировали