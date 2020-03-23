23 Март 2020 2020-03-23T23:41:14+03:00

Переговоры по Донбассу Контактная группа проведет по видеосвязи с 24 по 26 марта Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Об этом сообщили в МИД ДНР

Изменить размер текста: A A

Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе пройдут по видеосвязи из-за пандемии Covid-19. Об этом сегодня сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР.

- В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией и введенными мерами по ограничению пересечения государственных границ, стороны и медиаторы Минского процесса приняли решение о переводе заседаний Контактной и рабочих групп в режим видеоконференции, - говорится в сообщении МИД ДНР.

24 марта состоятся видеоконференции подгрупп по политическим и вопросам безопасности, 25 марта – по экономическим и гуманитарным вопросам. Итоги очередного раунда переговоров участники Контактной группы подведут уже на следующий день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения ДНР рассказала, как уберечься от коронавируса тем, кому за 60

Ольга Долгошапко попросила людей не ходить по рынкам и большим супермаркетам без острой надобности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU