2020-03-23T23:41:14+03:00
Политика

Переговоры по Донбассу Контактная группа проведет по видеосвязи с 24 по 26 марта

Об этом сообщили в МИД ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Переговоры по Донбассу Контактная группа проведет по видеосвязи с 24 по 26 мартаПереговоры по Донбассу Контактная группа проведет по видеосвязи с 24 по 26 мартаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе пройдут по видеосвязи из-за пандемии Covid-19. Об этом сегодня сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР.

- В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией и введенными мерами по ограничению пересечения государственных границ, стороны и медиаторы Минского процесса приняли решение о переводе заседаний Контактной и рабочих групп в режим видеоконференции, - говорится в сообщении МИД ДНР.

24 марта состоятся видеоконференции подгрупп по политическим и вопросам безопасности, 25 марта – по экономическим и гуманитарным вопросам. Итоги очередного раунда переговоров участники Контактной группы подведут уже на следующий день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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