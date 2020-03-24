Авария в Енакиево: 27-летний житель без водительских прав травмировался сам и погубил пассажира

24 Март 2020 2020-03-24T09:27:39+03:00

Во время обгона он выехал на полосу встречного движения и врезался в стоящий автомобиль

Изменить размер текста: A A

Трагедия случилась 22 марта в 14:00 в Енакиево. 27-летний житель, не имея прав на управление транспортным средством, сел за руль автомобиля «Geely Cross». Во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на автомобиль «Chery Eastar», который остановился у правого края проезжей части. В результате виновник происшествия был травмирован, а 57-летний пассажир, ехавший с ним в автомобиле, скончался от полученных травм на месте происшествия.

Госавтоинспекция МВД ДНР напоминает, что выезд на полосу встречного движения – опасный и рискованный маневр. А за нарушение правил обгона, согласно ч. 2 ст. 122 КоАП, на водителя налагается штраф в размере от 850 до 1020 рублей. В случае создания аварийной ситуации при совершении обгона, ч. 4 ст. 122 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1360 до 1700 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия сделала исключение и сняла ограничения на въезд в страну для жителей ДНР и ЛНР

Из-за распространения коронавирусной инфекции иностранцам въезд в Россию временно ограничен (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU