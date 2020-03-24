2020-03-24T08:47:10+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 24 марта ожидается штормовой ветер и +4 градуса

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В Луганске сохранится холодная и ветреная погода. Фото: vk.com/lugansk_cityВ Луганске сохранится холодная и ветреная погода. Фото: vk.com/lugansk_city
Изменить размер текста:

24 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, днем местами возможны штормовые порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов ниже нуля, днем – 1-3 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 4-6 градусов ночью и ноль – 2 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 3-5 градусов мороза ночью до 1-3 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 24 марта – 05.47, время захода – 19.13. Продолжительность светового дня составит 13 часов 26 минут.

25-26 марта существенных осадков не ожидается, температура воздуха 25 марта существенно не изменится, а 26 марта повысится на 2-4 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ведомства ЛНР помогут жителям Республики вернуться из стран, где бушует коронавирус Covid-19

Леонид Пасечник распорядился эвакуировать жителей Республики из стран с высоким уровнем распространения коронавируса COVID-19, и обеспечить им место для 14-дневного карантина (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Будьте благоразумными!» В ДНР опровергли фейки о 50-процентном росте пенсий и зарплат бюджетников
В Мариуполе проверяют 4-летнего ребенка на коронавирус
Украинские военные сосредоточились на обстрелах Донецка и Горловки
Киев объявил на подконтрольной территории Донецкой области режим чрезвычайной ситуации
Авария в Енакиево: 27-летний житель без водительских прав травмировался сам и погубил пассажира
Погода на день в Луганске: 24 марта ожидается штормовой ветер и +4 градуса
Погода на день в Донецке: 24 марта будет холодно, не более +2 градусов
Переговоры по Донбассу Контактная группа проведет по видеосвязи с 24 по 26 марта
Погода на неделю: К концу недели в ДНР вернется тепло
В аварии под Новоазовском пострадали трое взрослых и двое детей
Возобновлено движение на границе России и ЛНР
Штаб по коронавирусу призвал жителей ДНР доверять только официальной информации
МИД ДНР поблагодарил Россию за снятие ограничения на въезд в страну для жителей Республики
Ведомства ЛНР помогут жителям Республики вернуться из стран, где бушует коронавирус Covid-19
В ДНР у 110 жителей, вернувшихся из-за границы, подозревают коронавирусную инфекцию
«30 тысяч рублей за два паспорта - ДНР и РФ»: Правоохранители рассказали новую схему мошенников в соцсетях
В ЛНР полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры и получил травмы
Режим повышенной готовности: В каком режиме работает почта в ДНР
СБУшники выискивают в Попасной жителей, которые поддерживают республики Донбасса
Рынки в ДНР работают в штатном режиме
В Донбассе восемь украинских контрактников устали служить и дезертировали