Погода на день в Луганске: 24 марта ожидается штормовой ветер и +4 градуса

24 Март 2020 2020-03-24T08:47:10+03:00

В Луганске сохранится холодная и ветреная погода. Фото: vk.com/lugansk_city

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду

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24 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, днем местами возможны штормовые порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов ниже нуля, днем – 1-3 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 4-6 градусов ночью и ноль – 2 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 3-5 градусов мороза ночью до 1-3 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 24 марта – 05.47, время захода – 19.13. Продолжительность светового дня составит 13 часов 26 минут.

25-26 марта существенных осадков не ожидается, температура воздуха 25 марта существенно не изменится, а 26 марта повысится на 2-4 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU