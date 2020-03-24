Погода на день в Донецке: 24 марта будет холодно, не более +2 градусов

24 Март 2020 2020-03-24T08:04:55+03:00

В Донецке на смену холодам уже скоро придет тепло Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецке будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду

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24 марта в Донецке и Донецкой Народной Республике сохранится холодная и ветреная погода. Ночью будет доходить до – 6 градусов. А днем столбики термометров не поднимутся выше +2 градусов. Переменная облачность, без осадков.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 4 до 7 м/с. Порывами до 12 м/с.

24 марта почитается память святого Софрония премудрого, патриарха Иерусалимского. Как известно, март — это достаточно холодный месяц, поэтому заморозки и метели для него вполне нормальное явление. В старину заметили, что пушистый иней в этот день предвещает хорошую погоду. «Если в этот день уходящий март уносит холода, летом будет тепло». В это время начинается раннее сокодвижение березы.

Уже 25 марта потеплеет днем до +8 градусов, а 26 марта будет уже +13 градусов. В Донецк вернется теплая погода. Будет светить солнце. Правда, сохранится ветреная погода. Так что по приметам нас ждет теплое лето.

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ИСТОЧНИК KP.RU