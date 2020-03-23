2020-03-23T22:33:17+03:00
Общество

Погода на неделю: К концу недели в ДНР вернется тепло

На этой неделе в Республике ожидаются редкие осадки и порывистый ветер
Екатерина Сорока
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Сильное похолодание произошло в конце прошлой недели. Фото: dan-news.infoСильное похолодание произошло в конце прошлой недели. Фото: dan-news.info
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На этой неделе жителям Республики с погодой не повезло. Синоптики прогнозируют на следующие шесть дней редкие осадки и порывистый ветер. К выходным дням только немного распогодится – появится солнце, и воздух прогреется до 15 градусов тепла. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

— По данным Гидрометцентра МЧС ДНР на текущей неделе в Республике ожидается погода без существенных осадков, порывистый ветер 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: ночью –4..+1º, днем 3 – 7º тепла, к концу недели повышение фона температуры на 6 – 8º, — сообщила Гетова.

Хоть по сильному ветру и не скажешь, но общий прогноз говорит о том, что на улице постепенно становится теплее. К такому выводу пришли синоптики, сравнив показатели за прошлую отчетную неделю. Тогда воздух прогревался только до 12 градусов тепла, а ночью температура опускалась до минус 3 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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