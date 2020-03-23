В аварии под Новоазовском пострадали трое взрослых и двое детей
Под Комсомольское Старобешевского района на дороге Донецк–Новоазовск-Седово жигули выехали на полосу встречного движения и столкнулись с другим автомобилем.
- По предварительной версии, 43-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-21063» на закруглении дороги не выбрала безопасную скорость, - сообщили в пресс-службе УГАИ МВД ДНР.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21063», а также четыре пассажира автомобиля «ВАЗ-21703», среди которых двое детей 8-ми и 11-ти лет, получили телесные повреждения.
С 21 по 22 марта на дорогах Республики сотрудники Госавтоинспекции выявили 395 нарушений ПДД, среди которых 38 фактов управления транспортом подшофе. В выходные совершено 5 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибли и 9 получили травмы. Зарегистрировано 13 ДТП без пострадавших, в которых поврежден автотранспорт.
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ИСТОЧНИК KP.RU