23 Март 2020 2020-03-23T22:27:07+03:00

В аварии под Новоазовском пострадали трое взрослых и двое детей. Фото: ГАИ МВД ДНР

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Под Комсомольское Старобешевского района на дороге Донецк–Новоазовск-Седово жигули выехали на полосу встречного движения и столкнулись с другим автомобилем.

- По предварительной версии, 43-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-21063» на закруглении дороги не выбрала безопасную скорость, - сообщили в пресс-службе УГАИ МВД ДНР.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21063», а также четыре пассажира автомобиля «ВАЗ-21703», среди которых двое детей 8-ми и 11-ти лет, получили телесные повреждения.

С 21 по 22 марта на дорогах Республики сотрудники Госавтоинспекции выявили 395 нарушений ПДД, среди которых 38 фактов управления транспортом подшофе. В выходные совершено 5 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибли и 9 получили травмы. Зарегистрировано 13 ДТП без пострадавших, в которых поврежден автотранспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU