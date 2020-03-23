Режим повышенной готовности: В каком режиме работает почта в ДНР

23 Март 2020 2020-03-23T16:58:08+03:00

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Многих жителей в ДНР беспокоит вопрос о работе рынков, почты, автовокзалов и других объектов в связи с угрозой завоза и распространения в Республике коронавируса. «Комсомолка» обратились в государственное предприятие «Почта Донбасса» и выяснила, как сейчас обстоят дела в этом направлении.

- Мы работаем в штатном режиме, доставляем посылки из России, товары с сайта «Алиэкспресс». По-прежнему доставляем пенсии на дом, - говорит представитель «Почты Донбасса». - Мы заботимся о безопасности наших клиентов и сотрудников, - говорит представитель предприятия.

Также в «Почте Донбасса» напомнили о том, что население может воспользоваться курьерской доставкой посылок на дом. Также можно оформить адресную доставку в назначенное место.

- Талоны на подачу документов на республиканский и российский паспорта оформляют в отделениях в прежнем режиме. Также их можно оформить на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU