СБУшники выискивают в Попасной жителей, которые поддерживают республики Донбасса

23 Март 2020 2020-03-23T15:33:27+03:00

СБУшники ищут лояльных к ДНР и ЛНР жителей. Фото: bykvu.com

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

Изменить размер текста: A A

Сотрудники службы безопасности Украины проводят адресные проверки в подконтрольном Киеву Попасной. Спецслужбы ищут жителей, которые лояльно относятся к Донецкой и Луганской Народным Республикам для обвинения их в государственной измене. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- С 16 марта в населенном пункте Попасная сотрудниками СБУ проводится адресная проверка по выявлению лояльных к Республике граждан для последующего их обвинения в государственной измене, - рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Осадчий отметил, что киевские силовики продолжают игнорировать заявления президента Украины Владимира Зеленского.

- Он заявлял о готовности к диалогу с населением Донбасса, подвергая репрессиям мирных жителей, проживающих на подконтрольных ВСУ территориях, - сказал представитель НМ ЛНР.

В Управлении Народной милиции Республики призвали жителей подконтрольного Украине Донбасса сообщать обо всех противоправных действиях СБУ в международные организации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Горловке прямо в квартире ранило подростка

ВСУ нанесли артудар по поселку шахты имени Гагарина (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU