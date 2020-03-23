2020-03-23T15:33:27+03:00
Политика

СБУшники выискивают в Попасной жителей, которые поддерживают республики Донбасса

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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СБУшники ищут лояльных к ДНР и ЛНР жителей. Фото: bykvu.comСБУшники ищут лояльных к ДНР и ЛНР жителей. Фото: bykvu.com
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Сотрудники службы безопасности Украины проводят адресные проверки в подконтрольном Киеву Попасной. Спецслужбы ищут жителей, которые лояльно относятся к Донецкой и Луганской Народным Республикам для обвинения их в государственной измене. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- С 16 марта в населенном пункте Попасная сотрудниками СБУ проводится адресная проверка по выявлению лояльных к Республике граждан для последующего их обвинения в государственной измене, - рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Осадчий отметил, что киевские силовики продолжают игнорировать заявления президента Украины Владимира Зеленского.

- Он заявлял о готовности к диалогу с населением Донбасса, подвергая репрессиям мирных жителей, проживающих на подконтрольных ВСУ территориях, - сказал представитель НМ ЛНР.

В Управлении Народной милиции Республики призвали жителей подконтрольного Украине Донбасса сообщать обо всех противоправных действиях СБУ в международные организации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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