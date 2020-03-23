СБУшники выискивают в Попасной жителей, которые поддерживают республики Донбасса
Сотрудники службы безопасности Украины проводят адресные проверки в подконтрольном Киеву Попасной. Спецслужбы ищут жителей, которые лояльно относятся к Донецкой и Луганской Народным Республикам для обвинения их в государственной измене. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.
- С 16 марта в населенном пункте Попасная сотрудниками СБУ проводится адресная проверка по выявлению лояльных к Республике граждан для последующего их обвинения в государственной измене, - рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Осадчий отметил, что киевские силовики продолжают игнорировать заявления президента Украины Владимира Зеленского.
- Он заявлял о готовности к диалогу с населением Донбасса, подвергая репрессиям мирных жителей, проживающих на подконтрольных ВСУ территориях, - сказал представитель НМ ЛНР.
В Управлении Народной милиции Республики призвали жителей подконтрольного Украине Донбасса сообщать обо всех противоправных действиях СБУ в международные организации
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Горловке прямо в квартире ранило подростка
ВСУ нанесли артудар по поселку шахты имени Гагарина (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU