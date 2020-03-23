23 Март 2020 2020-03-23T11:14:21+03:00

В Горловке прямо в квартире ранило подростка. Фото: 112.ua

Изменить размер текста: A A

Украинские военные обстреляли горловский поселок шахты имени Гагарина. Под украинские снаряды попали жилые массивы. В одной из квартир ранен подросток. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Горловки Иван Приходько.

- Вчера около половины девятого вечера в результате обстрела поселка шахты имени Гагарина по улице Рубежная, 15, легкое ранение получил ребенок 2007 года рождения. Это произошло, когда подросток находился в квартире, - заявил Иван Приходько.

На место ЧП выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для уточнения последствий обстрела.

Как «КП» сообщала ранее, 21 марта в результате обстрелов с украинской стороны Донецке ранены две мирных жительницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин учредил официальные символы Народной милиции ДНР

Глава Республики утвердил эмблему, флаг и штандарт начальника оборонного ведомства [фото] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU