2020-03-23T11:14:21+03:00
Политика

В Горловке прямо в квартире ранило подростка

ВСУ нанесли артудар по поселку шахты имени Гагарина
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Горловке прямо в квартире ранило подростка. Фото: 112.uaВ Горловке прямо в квартире ранило подростка. Фото: 112.ua
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Украинские военные обстреляли горловский поселок шахты имени Гагарина. Под украинские снаряды попали жилые массивы. В одной из квартир ранен подросток. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Горловки Иван Приходько.

- Вчера около половины девятого вечера в результате обстрела поселка шахты имени Гагарина по улице Рубежная, 15, легкое ранение получил ребенок 2007 года рождения. Это произошло, когда подросток находился в квартире, - заявил Иван Приходько.

На место ЧП выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для уточнения последствий обстрела.

Как «КП» сообщала ранее, 21 марта в результате обстрелов с украинской стороны Донецке ранены две мирных жительницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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