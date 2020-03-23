2020-03-23T15:06:05+03:00
Политика

В Донбассе восемь украинских контрактников устали служить и дезертировали

Об этом сообщили в Народной милиции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донбассе восемь украинских контрактников устали служить и дезертировали. Фото: ВКонтактеВ Донбассе восемь украинских контрактников устали служить и дезертировали. Фото: ВКонтакте
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Восемь украинских военных дезертировали за неделю из зоны проведения «Операции объединенных сил», устав ждать ротацию. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Подразделения 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады восемь месяцев вместо планируемых шести выполняют задачи в зоне карательной операции, в связи с чем больше ста военнослужащих соединения написали рапорта о замене, еще 30 человек отказываются продлевать контракты о прохождении службы, - рассказал Яков Осадчий.

По его информации, за прошедшую неделю восемь военнослужащих бригады, уставшие ждать ротацию, самовольно убыли домой. Длительное нахождение в зоне «ООС» в связи с карантином, введенным из-за распространения коронавирусной инфекции, негативно сказывается на моральном состоянии украинских вояк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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