2020-03-22T17:49:57+03:00
Политика

Раненая Украиной 17-летняя девочка из Донецка: «Испугалась не сильно – привыкла к обстрелам»

Ксюша получила ранение во время вчерашнего обстрела Александровки со стороны украинских военных [видео]
Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Ксюша получила ранение во время вчерашнего обстрела Александровки со стороны украинских военныхКсюша получила ранение во время вчерашнего обстрела Александровки со стороны украинских военныхФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В последние месяцы обстановка в Александровке на западе Донецка накаляется все больше. Огонь уже ведется прямиком по мирным кварталам, жилым домам и районам социально-значимых объектов. На здании местной школы отчетливо видно свежие следы от осколков. Несмотря на тяжелое положение дел, поселок продолжает жить, работают магазины, храм, ходит общественный транспорт.

Однако из-за близости к линии разграничения даже просто ходить по улицам поселка небезопасно. Вчера украинские военные открыли огонь по поселку из крупнокалиберных пулеметов и автоматического гранатомёта. В результате обстрела ранение получила 17-летняя девочка. Осколок попал в плечо.

Мы пообщались Ксенией в Республиканском травматологическом центре. Там пострадавшей предстоит провести еще несколько дней под наблюдением врачей.

- Ты помнишь все, что произошло с тобой вчера?

- Я возвращалась домой, пошла через школьный двор, услышала взрыв и увидела вспышку. Потом мне выбило руку – ранило. Затем я постояла возле дерева и пошла домой.

Двор школы, в котором девочка получила ранение во время вчерашнего обстрела Александровки со стороны украинских военных Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Двор школы, в котором девочка получила ранение во время вчерашнего обстрела Александровки со стороны украинских военныхФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Сильно испугалась?

- Не очень... Я привыкла, что у нас обстрелы каждый день.

- Часто в вашем поселке стреляют так сильно?

- Стреляют примерно раз в день. Бывает с разной силой.

Врачи говорят, что ближайшее время Ксюше нужно быть под наблюдением медиков. Жизни девочки ничего не угрожает.

Глава Александровской поселковой администрации Константин Чалый подтвердил, что ситуация в поселке последнее время значительно обострилась. Обстрелы ведутся прямиком по домам мирных жителей.

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Раненая Украиной 17-летняя девочка из Донецка рассказала об обстреле.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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