2020-03-23T15:21:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Рынки в ДНР работают в штатном режиме

Об этом «Комсомолке» рассказал первый заместитель ГП «Рынки Донбасса» Алексей Логвинов
Никита МАКАРЕНКОВ
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Будут ли закрываться рынки в ДНР из-за угрозы коронавирусаБудут ли закрываться рынки в ДНР из-за угрозы коронавирусаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В выходные дни на рынках ДНР заговорили об их возможном закрытии с понедельника. Жители Республики слегка запаниковали и начали запасаться продуктами первой необходимости.

- 19 марта мы давали объявление на сайте о том, что информация о закрытии рынков не соответствует действительности. Ситуация с тех пор не изменялась. Рынки работают в штатном режиме до особого распоряжения Правительства Республики, - рассказал «Комсомолке» первый заместитель директора госпредприятия «Рынки Донбасса» Алексей Логвинов.

Также Алексей Петрович сообщил, что на рынках приняты необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса.

- Дезинфекция рабочих мест, предотвращение скопления людей в администрациях, влажные уборки, средства индивидуальной защиты – маски и антисептики, все как везде. До рабочего дня, в течение перерыва и после рабочего дня – влажная уборка администраций рынков, - говорит первый заместитель директора госпредприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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