2020-03-23T12:06:50+03:00
Политика

Украинские боевики обстреляли Октябрьский

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики обстреляли Октябрьский. Фото: ТК «Звезда»Украинские боевики обстреляли Октябрьский. Фото: ТК «Звезда»
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Сегодня, 23 марта, вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли массированный огонь по северу Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- С 7.00 до 7.25 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ от населенного пункта Пески к поселку Жабичево, а также шахте «Октябрьская» в Донецке, - говорится в сообщении.

Всего украинские боевики выпустили восемнадцать 120- и 82-миллиметровых мин и произвели тринадцать выстрелов из гранатометов. Также они пускали в ход пулеметы и крупнокалиберное стрелковое оружие. Информация о жертвах среди мирных жителей и разрушениях уточняется.

Как «КП» сообщала ранее, в Горловке ВСУ ранили подростка, который в роковой момент находился с родителями в квартире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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