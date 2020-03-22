На улице Стратонавтов в Донецке начали восстанавливать дома
В районе Донецкого аэропорта на печально известной улице Стратонавтов начали восстанавливать дома.
"Улица, которой нет", - так часто называют ее сами дончане.
Строители говорят, что работы много, нужно восстановить новые подводящие и внутридомовые сети водоснабжения, водоотведения, газо- и электроснабжения, разрушенные в результате боевых действий.
- В квартирах, жители которых изъявили желание вернуться, будет проведен ремонт. На сегодняшний день в работе находится пятиэтажный трехподъездный дом, к остальным двухэтажным домам строители приступят несколько позже. Ориентировочный срок завершения всех работ – осень 2020, - заявили в минжкх ДНР.
Дома № 123, 139 и 141 по ул. Стратонавтов были включены в программу восстановления еще в 2017-2018 гг.
- В квартирах, жители которых изъявили желание вернуться, будет проведен ремонт, - рассказал министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец.
А сколько таких домов, которые не подлежат больше восстановлению! А самое главное, что война не окончена и жилые районы Донбасса продолжают стирать с лица земли. Как, например, село в Коминтерново, где большая часть жилья разрушена.
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ИСТОЧНИК KP.RU