2020-03-22T19:59:30+03:00
Политика

На улице Стратонавтов в Донецке начали восстанавливать дома

Эти дома вошли в программу восстановления в 2018 году
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Работы потребуется немало. Фото: minstroy-dnr.ruРаботы потребуется немало. Фото: minstroy-dnr.ru
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В районе Донецкого аэропорта на печально известной улице Стратонавтов начали восстанавливать дома.

"Улица, которой нет", - так часто называют ее сами дончане.

Строители говорят, что работы много, нужно восстановить новые подводящие и внутридомовые сети водоснабжения, водоотведения, газо- и электроснабжения, разрушенные в результате боевых действий.

- В квартирах, жители которых изъявили желание вернуться, будет проведен ремонт. На сегодняшний день в работе находится пятиэтажный трехподъездный дом, к остальным двухэтажным домам строители приступят несколько позже. Ориентировочный срок завершения всех работ – осень 2020, - заявили в минжкх ДНР.

Дома № 123, 139 и 141 по ул. Стратонавтов были включены в программу восстановления еще в 2017-2018 гг.

- В квартирах, жители которых изъявили желание вернуться, будет проведен ремонт, - рассказал министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец.

А сколько таких домов, которые не подлежат больше восстановлению! А самое главное, что война не окончена и жилые районы Донбасса продолжают стирать с лица земли. Как, например, село в Коминтерново, где большая часть жилья разрушена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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