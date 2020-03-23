В ЛНР поджигателей сухой травы и веток накажут штрафом от 200 до 20 000 рублей
Жители ЛНР сами выходят на субботники. Они собирают спиленные коммунальщиками ветки деревьев, сухую листву и траву. Однако девать весь мусор куда-то нужно. Специального места под природные отходы у жителей городов нет, поэтому они нашли собственный выход – сжигать весь мусор, несмотря на государственный запрет.
В ЛНР правоохранители проводят рейды, чтобы предотвратить действия поджигателей. За поджог сухой листвы и травы в Республике налагается штраф от 200 до 20000 рублей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МЧС ЛНР.
— В отношении лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях Республики, были составлены административные протоколы, ответственность за которые влечет наложение штрафа на граждан в размере от 200 до 1000 рублей, на должностных лиц – от 1000 до 5000 рублей, на юридических лиц и ФЛП – от 10000 до 20000 рублей, — говорится в сообщении.
Несколько таких штрафов уже было оформлено на днях в Кировске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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