Погода на день в Луганске: 23 марта будет облачно с прояснениями, временами снег
23 марта в Луганске и Луганской Народной Республике температура воздуха будет колебаться от 2 градуса ниже нуля до 3 градусов тепла, временами возможен снег. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- В Луганске и ЛНР будет облачно с прояснениями, утром временами осадки в виде снега и мокрого снега, днем без существенных осадков; утром: местами туман, гололедные отложения, налипание мокрого снега; ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, утром и днем местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем минус 2 – плюс 3 градуса, - прогнозируют синоптики.
24 марта, по предварительному прогнозу, ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами порывы ветра до 18 метров в секунду; температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU