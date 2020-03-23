2020-03-23T08:22:12+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 23 марта будет облачно с прояснениями, временами снег

В Луганске температура воздуха ожидается от +2 до +3 градусов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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23 марта в Луганске будет облачно с прояснениями, временами снег. Фото: ВКонтакте23 марта в Луганске будет облачно с прояснениями, временами снег. Фото: ВКонтакте
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23 марта в Луганске и Луганской Народной Республике температура воздуха будет колебаться от 2 градуса ниже нуля до 3 градусов тепла, временами возможен снег. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Луганске и ЛНР будет облачно с прояснениями, утром временами осадки в виде снега и мокрого снега, днем без существенных осадков; утром: местами туман, гололедные отложения, налипание мокрого снега; ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, утром и днем местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем минус 2 – плюс 3 градуса, - прогнозируют синоптики.

24 марта, по предварительному прогнозу, ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами порывы ветра до 18 метров в секунду; температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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