В ЛНР ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят по 75 тысяч рублей

В честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войны ветераны из Луганской Народной Республики получат по 75 тысяч рублей. Также выплаты положены бывшим узникам концлагерей и труженикам тыла. Сумму разовой помощи определило правительство ЛНР.

- Документ принят для увековечивания бессмертного подвига народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, памяти погибших, сохранения традиций, - сообщили в правительстве Республики.

Отмечается, что выплаты будут проходить до 30 сентября 2020 года. Деньги на одноразовую помощь будут выделены из государственного бюджета ЛНР.

КОНКРЕТНО

75 тысяч рублей выплатят участникам боевых действий и инвалидам Великой Отечественной войны периода с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, а также Второй мировой войны периода с 9 августа 1945 года по 2 сентября 1945 года, ветеранам, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда», медалью «За оборону Севастополя».

Такая сумма помощи так же положена ветеранам, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

БЫВШИМ УЗНИКАМ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Одноразовую денежную помощь правительство ЛНР выплатит бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Тем, кому на момент заключения не исполнилось 14 лет, признанным инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, в том числе имеющим удостоверение инвалида войны положена выплата от 7 до 8 500 тысяч рублей.

Также детям, которые родились в местах заключения их родителей немцами, в том числе бывшим несовершеннолетним узникам, имеющим удостоверение участника боевых действий, – в размере 7 000 рублей, - говорится в постановлении.

По 7 тысяч рублей получат жители, которые были угнаны на работы в Германию, детям партизан и подпольщиков.

Труженикам тыла положена помощь в размере 1 800 рублей.

ВЫПЛАТЯТ СЕМЬЯМ УМЕРШИХ ВЕТЕРАНОВ

По 1 800 рублей смогут получить и члены семей умерших ветеранов, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания, в том числе имеющим удостоверение члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны.

- При наличии у лица права на выплату разовой денежной помощи по двум и более основаниям, предусмотренным постановлением, право на выплату разовой денежной помощи реализуется по одному из оснований, которое предусматривает более высокий размер выплаты, – говорится в документе.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

Списки получателей единоразовой помощи подготовит управление труда и социальной защиты населения Республики.

Деньги, как и пенсию, можно будет получить тремя способами: через снятие с карты Госбанка ЛНР или с помощью почты – в своем отделении или путем доставки на дом. При этом нужно будет подтвердить получение средств. Для этого нужно будет расписаться в ведомости. Если ветеран в силу физических возможностей не может этого сделать, то поставить подпись с пометкой «За получателя расписался» может доверенное лицо.

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