Погода на день в Донецке: 23 марта будет облачным, до +5 градусов

23 Март 2020 2020-03-23T08:02:39+03:00

В Донецке будет дуть северо-восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 23 марта будет облачным. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют от -1 до +1 градуса. Днем столбики термометров покажут 3-5 градусов выше нуля. Вечером ожидается +1... -1.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7-12 метров в секунду.

В этот день почитается память мученика Кондрата. В старину была пословица, что в этот день «туман съедает снег», то есть указывает на приход тепла. Туман так же указывал на теплую середину мая, а иней - на дождливый день на Исакия Змеевика (12 июня). Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Рыбаки в этот день обращали внимание на весенние ручьи: если они бегут в лунку, то будет хорошо ловиться плотва.

По прогнозам синоптиков, 24 марта в Донецке и ДНР столбик термометров опустится до отметки - 3, ожидаются осадки в виде мокрого снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU