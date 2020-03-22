«Зачем это нужно?» На улицах Мариуполя во время карантина будет еще больше украинских военных

22 Март 2020 2020-03-22T22:40:30+03:00

На улицах Мариуполя во время карантина будет еще больше украинских военных. Фото: 0629.com

Они будут патрулировать улицы во время карантина из-за коронавируса

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Жители подконтрольной Украине части Донбасса находятся на карантине из-за коронавируса. Незалежная ввела ряд ограничений еще несколько дней назад, а сегодня официальным Киевом был объявлен режим чрезвычайной ситуации - закрыты многие магазины, рынки и другие организации и заведения.

Командование украинских военных приняло решение, что теперь улицы вместе с полицией будут патрулировать наряды военных. Мол, таким образом, будет соблюдаться общественный порядок.

- На карантин все смотрят по-разному. Одни возмущаются, другие соглашаются. Но здесь еще понятно – мера вынужденная, но правильно не реализованная. А сегодня патрулировать улицы вышли военные! Зачем это нужно – непонятно. Так риск распространения коронавируса повышается, - пишет в Фейсбуке мариупольчанка Ирина.

Стоит лишь предполагать, для чего были приняты такие меры.

- Так или иначе – это очередная возможность обогатиться украинским воякам и выбить с людей деньги за малейшие «нарушения». Другого варианта нет, - подключаются другие жители.

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ИСТОЧНИК KP.RU