Казаки и полицейские ЛНР впервые провели совместный рейд
Сотрудники внутренних дел Луганской Народной Республики провели первое совместное с казаками патрулирование. Рейд прошел в городе Ровеньки. Об этом сообщили в МВД ЛНР.
- Была проведена проверка соблюдения правил ношения форменной одежды и нагрудных знаков, а также обозначены приоритетные направления взаимодействия, - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Перед выходом на патрулирование полицейские и казаки прошли инструктаж. Им рассказали об оперативной обстановке в городе.
- На нас возложена очень большая ответственность, потому как это пилотный проект, и он у нас первый в Ровеньках, сказал перед выходом на патрулирование командир добровольной казачьей дружины подъесаул Олег Черненко.
Сотрудники внутренних дел Луганской Народной Республики вместе с казаками будут патрулировать и другие города государства.
- Поэтапно будет вводиться совместное патрулирование в Краснодоне, Свердловске, Красном Луче и Антраците, - анонсировал заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев. - В последующем МВД планирует задействовать казачьи организации в патрулировании на территории всей Республики
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