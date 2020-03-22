ВСУ установили на линии соприкосновения в Донбассе зенитно-ракетные комплексы

22 Март 2020 2020-03-22T20:57:42+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Украинские вооруженные формирования продолжают подвергать опасности мирное население поселков, расположенных на линии соприкосновения в Донбассе. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики рассказали о новых фактах размещения вооружения.

Разведка ЛНР зафиксировала шесть бронемашин 93-й бригады украинской армии в жилом секторе поселка Нижнее.

- В зоне ответственности 59-й бригады в непосредственной близости от жилых домов в населенном пункте Луганское обнаружено размещение одной боевой машины пехоты, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Кроме этого, отмечена установка двух зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» в поселке Дмитровка.

Жители подконтрольных Киеву поселков Донбасса неоднократно жаловались на бесчинства украинских вояк и призывали выйти из их населенных пунктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU