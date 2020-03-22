Жители ДНР и ЛНР столкнулись с проблемой переоформления пропусков для пересечения КПП

22 Март 2020 2020-03-22T19:57:10+03:00

У жителей, оформивших бессрочный пропуск для поездок на Украину, появилась кнопка на сайте «Переподать»

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У жителей республик Донбасса появилась новая проблема – с бессрочными пропусками для поездок на Украину. И это на фоне временного запрета на пересечение линии соприкосновения, которое Киев ввел с 16 марта. А с 21 марта – ДНР и следом – ЛНР.

Напомним, жители ДНР и ЛНР, которые оформляли после 28 марта 2019 года на сайте СБУ разрешения на пересечение линии разграничения с Украиной, получили бессрочные пропуска. Так это преподносилось год назад. Но сейчас дончане и луганчане сталкиваются с новой проблемой.

- В прошлом году получила электронный пропуск 12 апреля, – рассказала жительница Донецка Тамара Волкова. – На днях решила проверить, все ли нормально у меня с разрешением. Зашла в свой «кабинет» на сайте СБУ, а там высветилась кнопка «Переподати» («Переподать»). Какой же этот пропуск бессрочный? Теперь мне надо переоформлять разрешение, чтобы не возникли проблемы на пункте пропуска, когда его откроют?

С подобной проблемой столкнулась не одна Тамара. В общественной организации «Донбасс SOS» отмечают массовый характер таких жалоб. Правозащитники обратились в координационные группы СБУ за разъяснением.

- Нам сообщили, что если пропуск был оформлен или продлен после 28 марта, при правильности внесения данных, а также отсутствии изменений, переподавать разрешение не нужно, – сказали в «Донбасс SOS».

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ИСТОЧНИК KP.RU