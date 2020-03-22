Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий завтра в Донбассе
Сильный туман, усиление ветра до 18 м/с, мокрый снег и гололедные отложения ожидаются местами в Донбассе 23 марта.
- Ночью и утром 23 марта местами по территории ЛНР ожидается туман, гололедные отложения, налипание мокрого снега, - предупреждают синоптики. - Утром, днем 23 марта в Луганске, местами по территории ЛНР ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-18 м/с.
Напоминаем, гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений – например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.
А при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. А потому будьте предельно осторожны на дорогах, независимо от того, водитель вы или пешеход.
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ИСТОЧНИК KP.RU