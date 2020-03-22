Погода в Луганске на день: В воскресенье луганчан ждет дождь и +9

22 Март 2020 2020-03-22T08:18:47+03:00

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Температура воздуха в ЛНР 22 марта будет колебаться от 1 градуса выше нуля ночью до 9 градусов тепла днем, временами возможны осадки.

- С 21.00 21 марта до 21.00 22 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно, временами осадки, преимущественно в виде дождя; ветер юго-восточный с переходом днем на юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 4-9 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 7-9 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 1-3 градуса ночью и 5-7 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов выше нуля ночью до 6-8 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU