23 марта ЛНР полностью закроет границу с Украиной из-за коронавируса
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Covid-19 Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о полном закрытии КПВВ на линии соприкосновения с Украиной.
В документе говорится, что с 00.00 23 марта 2020 года запрещается въезд граждан с территории Украины.
Выполнение указа поручено министерству государственной безопасности Республики.
- Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности ЛНР информирует, что на основании указа главы Луганской Народной Республики «О введении дополнительных временных ограничений» с 23 марта пункт пропуска «Станица Луганская» останавливает свою работу. Пропуск лиц осуществляться не будет, - говорится в сообщении МГБ.
Когда граница откроется – неизвестно. Об этом будет сообщено дополнительно.
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