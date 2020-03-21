2020-03-21T20:03:51+03:00
Коронавирус Covid-19

23 марта ЛНР полностью закроет границу с Украиной из-за коронавируса

Об этом распорядился Глава Республики Леонид Пасечник
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Граница закроется на неопределенный срок. Фото: gtrklnr.comГраница закроется на неопределенный срок. Фото: gtrklnr.com
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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Covid-19 Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о полном закрытии КПВВ на линии соприкосновения с Украиной.

В документе говорится, что с 00.00 23 марта 2020 года запрещается въезд граждан с территории Украины.

Выполнение указа поручено министерству государственной безопасности Республики.

- Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности ЛНР информирует, что на основании указа главы Луганской Народной Республики «О введении дополнительных временных ограничений» с 23 марта пункт пропуска «Станица Луганская» останавливает свою работу. Пропуск лиц осуществляться не будет, - говорится в сообщении МГБ.

Когда граница откроется – неизвестно. Об этом будет сообщено дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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