Погода в Донецке на день: 22 марта будет дождливо

22 Март 2020 2020-03-22T08:13:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Март славится изменчивым нравом. Наступив точно по календарю, он принес дончанам +22, местные модницы тут же обулись в босоножки. Но продолжалось это недолго. Дождь, ветер и сырость пришли на смену теплу.

В воскресенье, 22 марта, с утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками. С самого утра будет идти дождь, под вечер его сменит дождь со снегом. Дончанам сегодня обещают +9, а ночью +2. А в ближайшие два дня похолодает еще больше и принесет в Донецк дневную температуру +4.

Такие перепады могут отражаться на здоровье метеочувствительных людей, а потому нужно позаботиться о приеме привычных препаратов от давления.

22 марта отмечается день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Это вторая встреча весны (первая на Масленицу).

Читайте также:

Есть ли в республиках Донбасса дефицит продуктов из-за угрозы коронавируса

Жители ДНР и ЛНР активно запасаются продуктами первой необходимости (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU