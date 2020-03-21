2020-03-21T20:50:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Сегодня ДНР закрыла все пропускные пункты на линии разграничения с Украиной из-за угрозы распространения Covid-19

Об этом распорядился Глава Республики Денис Пушилин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Границу закрыли на неопределенный срок. Фото: twitter.comГраницу закрыли на неопределенный срок. Фото: twitter.com
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С 00.00 21 марта Донецкая Народная Республика полностью закрывает движения на всех пропускных пунктах на линии соприкосновения с Украиной. Об этом распорядился Глава ДНР Денис Пушилин. Связано это с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

- Есть все основания полагать, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине будет усугубляться, в том числе в связи с массовым возвращением украинских граждан из Италии, Испании, Польши и других европейских государств, где зафиксированы уже тысячи зараженных, - отметил Денис Владимирович.

Указ о закрытии КПВВ был подписан еще 18 марта. До 21 марта у жителей Донецкой Народной Республики было время, чтобы вернуться домой. Тех, кто успел пересечь линию разграничения, обследовали врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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