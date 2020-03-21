«Брал деньги под предлогом организации ритуальных услуг»: В Донецке полиция поймала мошенника

21 Март 2020 2020-03-21T21:05:29+03:00

В отношении мошенника возбуждено уголовное дело по части второй, статьи 165 Уголовного кодекса ДНР Фото: Дарья КОНОВАЛОВА

Таким образом мошенник заполучил 60 тысяч рублей. И теперь ему грозит уголовное наказание – 5 лет лишения свободы

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Какое-то время в Донецке орудовал мошенник. Под предлогом помощи в организации ритуальных услуг он брал деньги доверчивых людей, у которых не так давно скончался близкий человек.

В итоге, таким способом мужчина заполучил 60 тысяч рублей. Но долго скрываться от ответственности у него не получилось. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

— Следственным отделом полиции к ответственности за мошенничество привлечен 27-летний ранее не судимый мужчина. Правоохранители установили, что злоумышленник брал у доверчивых граждан денежные средства и тратил их наличность по своему усмотрению, — говорится в сообщении.

Действия мошенника попадают под статью Уголовного кодекса ДНР. Максимальное наказание, которое ему может назначить суд – лишение свободы на срок до пяти лет.

— Правоохранители обращаются к гражданам с призывом быть более бдительными и не доверять незнакомцам. Если вы все же стали жертвой преступников, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или звоните по телефону 102! — добавили по этому поводу в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU