«Без паники!» В ЛНР достаточно запасов продовольствия

21 Март 2020 2020-03-21T18:04:45+03:00

Об этом сообщила министр промышленности и торговли Республики Ирина Деркач

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Из-за возникшего ажиотажа в связи с угрозой распространения коронавируса в магазинах ЛНР начали пустеть полки товаров первой необходимости. Многие заговорили о том, что наступит продуктовый коллапс и дефицит. И.о. министра промышленности и торговли ЛНР Ирина Деркач решила проверить, как обстоят дела в магазинах и на складах с запасами продуктов.

- В первые дни на самом деле не успевали доставлять и выставлять товар, - говорит она по итогам проверки. - Но уже предприняты организационные меры, которые позволят выровнять ситуацию. При этом на складах все есть.

На предприятие, которое обеспечивает Республику хлебом, мукой, крупами и другими продуктами первой необходимости, успокоили.

- Наше предприятие обладает достаточными запасами сырья, как зернового, так и пищевого, и мы в состоянии обеспечить даже повышенный спрос, - сказали сотрудники предприятия

Тем временем, супермаркеты проанализировали ситуацию, и чтобы избежать опустения на полках – сделали запас. Теперь продукция всегда будет в продаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU