СБУшники забирают у солдат ВСУ телефоны, чтобы избежать утечки информации о зараженных в армии коронавирусом

21 Март 2020 2020-03-21T17:26:01+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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У солдат вооруженных формирований Украины сотрудники СБУ отбираются телефона. Такая мера вызвана боязнью утечки информации о реальном числе заразившихся коронавирусом военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- С целью выявления каналов утечки сведений о заболевании офицера 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ коронавирусом в подразделениях бригады работают сотрудники СБУ, - говорит он. - Офицеры службы безопасности проводят опрос личного состава, а также у всех военнослужащих изъяты мобильные телефоны.

Также стало известно о задержании двух украинских солдат, которых подозревают в распространении информации о заражении Covid-19 майора Супрунюка.

- Весь личный состав бригады переведен на карантин, - рассказывает Осадчий. - Случай заражения офицера 30-й бригады ВСУ не единичен. По информации украинских волонтеров, в лечебных учреждениях Северодонецка и Харькова проходят лечение порядка 30 украинских военнослужащих с подозрением на коронавирус.

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Об этом рассказал начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU